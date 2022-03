C’est moi qui l’ai fait : Mon kimono La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix Catégories d’évènement: Nord

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile, le samedi 19 mars à 14:00

Vous souhaitez confectionner un vêtement simple, décontracté et habillé à la fois ? Lors de cet atelier, avec l’aide de Sandra, créez votre kimono en satin de A à Z et approfondissez vos techniques de montage sur un vêtement que vous porterez avec fierté ! [ Cet atelier s’adresse à des personnes sachant déjà utiliser une machine à coudre. ] [>>Plus d’infos sur l’Atelier de la Manufacture](https://lamanufacture-roubaix.com/programmation/latelier-de-la-manufacture-notre-textile-lab/)

30€ – sur réservation

2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T18:00:00

