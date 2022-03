C’est moi qui l’ai fait : Mon éponge lavable La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix Catégories d’évènement: Nord

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile, le samedi 9 avril à 14:00

Un petit geste pour nous, un grand geste pour la planète! Sandra vous propose une formation 0 déchet. Créez vos éponges lavables en toile de jute et apprenez à réutiliser des chutes de tissus. **Le matériel est fourni**. Cependant si vous souhaitez aller au bout de la démarche zéro déchet, n’hésitez pas à ramener vos propres vieux tissus (T-shirt troués, chaussettes solitaires etc…) [ Un atelier pour les débutants comme pour les confirmés. ] [>> Plus d’infos sur l’Atelier de la Manufacture](https://lamanufacture-roubaix.com/programmation/latelier-de-la-manufacture-notre-textile-lab/)

12€ – sur réservation

