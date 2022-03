C’est moi qui l’ai fait : Ma robe en jersey La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix Catégories d’évènement: Nord

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile, le samedi 23 avril à 14:00

Vous souhaitez apprendre de nouvelles techniques de montage de vêtements simples ? A l’atelier, Sandra vous accompagnera à la confection de votre propre robe en jersey ! Le tissu n’est pas toujours facile à piquer, mais nous avons des techniques qui vous permettront d’en apprendre davantage sur le fils et les aiguilles à utiliser lors de votre séance couture. Techniques abordées lors de l’atelier : Savoir positionner les épingles – apprendre davantage sur le fil et les aiguilles – monter une manche. [ Cet atelier s’adresse à des personnes sachant déjà utiliser une machine à coudre. ] [>> Plus d’infos sur l’Atelier de la Manufacture](https://lamanufacture-roubaix.com/programmation/latelier-de-la-manufacture-notre-textile-lab/)

44€ – sur réservation

