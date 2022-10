C’est magique ! A la baguette ! – Autour du Salon du Livre Jeunesse de Fougères Saint-Marc-le-Blanc Saint-Marc-le-Blanc Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Marc-le-Blanc

C’est magique ! A la baguette ! – Autour du Salon du Livre Jeunesse de Fougères Saint-Marc-le-Blanc, 26 octobre 2022, Saint-Marc-le-Blanc. C’est magique ! A la baguette ! – Autour du Salon du Livre Jeunesse de Fougères

10 rue du Lavoir Médiathèque Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine Médiathèque 10 rue du Lavoir

2022-10-26 – 2022-10-26

Médiathèque 10 rue du Lavoir

Saint-Marc-le-Blanc

Ille-et-Vilaine Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai, et le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide d’aller courir de bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! Commence alors, pour nos deux héros, une longue aventure parsemée d’embûches et de rencontres. Film d’animation de Max Lang, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert. Médiathèque 10 rue du Lavoir Saint-Marc-le-Blanc

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Marc-le-Blanc Autres Lieu Saint-Marc-le-Blanc Adresse Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine Médiathèque 10 rue du Lavoir Ville Saint-Marc-le-Blanc lieuville Médiathèque 10 rue du Lavoir Saint-Marc-le-Blanc Departement Ille-et-Vilaine

C’est magique ! A la baguette ! – Autour du Salon du Livre Jeunesse de Fougères Saint-Marc-le-Blanc 2022-10-26 was last modified: by C’est magique ! A la baguette ! – Autour du Salon du Livre Jeunesse de Fougères Saint-Marc-le-Blanc Saint-Marc-le-Blanc 26 octobre 2022 10 rue du Lavoir Médiathèque Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Saint-Marc-le-Blanc

Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine