C'est Magic ! De père en fils Hérouville-Saint-Clair

C'est Magic ! De père en fils Café des Images 4 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair

2022-04-14 16:15:00

Hérouville-Saint-Clair Calvados Après la projection du programme de courts-métrages C’est Magic ! De père en fils, viens écouter les histoires de Véronique Hiboux sur son tapis lecture tout doux !

Animation sur inscription. À partir de 3 ans.

Source : Café des Images Après la projection du programme de courts-métrages C’est Magic ! De père en fils, viens écouter les histoires de Véronique Hiboux sur son tapis lecture tout doux… info@cafedesimages.fr +33 2 31 45 34 70 https://cafedesimages-vad.cotecine.fr/reserver/F381258/D1649945700/VF/251394/ Après la projection du programme de courts-métrages C’est Magic ! De père en fils, viens écouter les histoires de Véronique Hiboux sur son tapis lecture tout doux !

