C’est MA tournée avec Nàcar Saint-Julien-Maumont, 20 juillet 2022, Saint-Julien-Maumont.

C’est MA tournée avec Nàcar

Saint-Julien-Maumont

2022-07-20 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-20

Saint-Julien-Maumont Saint-Julien-Maumont

(Brésil-France) Nácar navigue entre les traditions musicales du nord-est bresilién et les sonorités électroniques. Le groupe prend corps en Dordogne en 2020 à travers des chansons originales.

Membres :

Kamila au piano, voix, compositions et arrangements

Jeff à la batterie, percussions, M.A.O, cœurs et arrangements

Dunbaar à la basse, percussions, synthétiseur et arrangements.

Des concerts GRATUITS à la campagne !

C’est l’occasion de proposer des concerts dans des endroits où il n’y en a pas souvent, de présenter à un nouveau public des artistes talentueux, de partager des découvertes artistiques dans la proximité et la convivialité. Chaque concert est organisé avec des habitants de la commune accueillant le spectacle.

Cette aventure est possible grâce au fort engagement de quatre communautés de communes : Midi Corrézien, Haute Corrèze Communauté, Tulle Agglo et Xaintrie Val’Dordogne.

(Brésil-France) Nácar navigue entre les traditions musicales du nord-est bresilién et les sonorités électroniques. Le groupe prend corps en Dordogne en 2020 à travers des chansons originales.

Membres :

Kamila au piano, voix, compositions et arrangements

Jeff à la batterie, percussions, M.A.O, cœurs et arrangements

Dunbaar à la basse, percussions, synthétiseur et arrangements.

Saint-Julien-Maumont

dernière mise à jour : 2022-07-07 par