C’est MA tournée à Astaillac Astaillac Astaillac Catégorie d’évènement: Astaillac

C’est MA tournée à Astaillac Astaillac, 10 juillet 2022, Astaillac. C’est MA tournée à Astaillac

Astaillac

2022-07-10 00:00:00 00:00:00 – 2022-07-10 Astaillac Corrèze Astaillac Programme 2022 non communiqué La FAL 19 et Des Lendemains Qui Chantent s’associent pour organiser des concerts dans des lieux insolites (lieux publics, patrimoniaux ou naturels, concerts chez l’habitant…) en parcourant la Corrèze de petite commune en petite commune. Programme 2022 non communiqué Astaillac

dernière mise à jour : 2022-06-26 par

Détails Catégorie d’évènement: Astaillac Autres Lieu Astaillac Adresse Astaillac Ville Astaillac lieuville Astaillac

Astaillac Astaillac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/astaillac/

C’est MA tournée à Astaillac Astaillac 2022-07-10 was last modified: by C’est MA tournée à Astaillac Astaillac Astaillac 10 juillet 2022

Astaillac