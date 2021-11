Les Sorinières Bibliothèque des Sorinières Les Sorinières, Loire-Atlantique C’est loin la mer Bibliothèque des Sorinières Les Sorinières Catégories d’évènement: Les Sorinières

le samedi 22 janvier 2022

**C’est loin la mer, compagnie l’Incartade** Dans sa cuisine, la grand-mère de Sonia chante la mer et ses promesses, le large et ses dangers. Sonia écoute, imagine, ferme les yeux et… elle y est ! Conte, chanson, farine, marionnette, couscous et beatbox se mêlent et s’entremêlent pour vous raconter la fabuleuse histoire d’une grand-mère, de sa cuisine enchantée et d’une incroyable virée à la mer. C’est loin la mer Bibliothèque des Sorinières 35 rue des écoles 44840 Les Sorinières Les Sorinières Loire-Atlantique

