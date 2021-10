Paris La Table des Matières île de France, Paris “C’est l’intention qui compte” La Table des Matières Paris Catégories d’évènement: île de France

“C’est l’intention qui compte” La Table des Matières, 15 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 15 octobre 2021

de 19h à 21h

gratuit

Discussion sur le don avec Frédéric Worms Conférence sur le don de Frédéric Worms, philosophe, professeur de philosophie à l’université, auteur et animateur radio de l’émission “A Présent” sur France Culture.

Venez discuter de l'importance du don, de l'éthique et de l'économie solidaire avec un philosophe professeur des universités. Entrée libre.

La Table des Matières 51 rue de l'Abbé Carton Paris 75014

2021-10-15T19:00:00+02:00_2021-10-15T21:00:00+02:00

