C’est une ancienne tour en bois défensive … Ici à Armentières, elle a été maintes fois détruite et toujours reconstruite, en bois puis en brique. Son dernier architecte est Louis Marie Cordonnier. Il a réussi à redonner fière allure à notre beffroi après les destructions violentes de 1914/1918. Pour admirer un panorama époustouflant sur la vallée de la Lys, les Monts de Flandre et sur la ville, il suffit de suivre le guide et de gravir environ 200 marches. A la fin de la visite, notre guide vous proposera un goûter de produits locaux

sur inscription obligatoire, ^places limitées – 5€/personne

