Saviez-vous que Nevers cache un côté sombre ? Pour ce tome 1 de « C’est l’heure du crime! », nous partirons du côté du quartier historique pour parler du bandit nivernais qui fut ennemi public n°1, la mort mystérieuse de la veuve Fournier ou encore le meurtre non-résolu du restaurateur du Gambrinus… Cette balade est proposée par l’Office de Tourisme de Nevers. A partir de 12 ans. Durée : 1h30. Tarifs : de 12 à 15 ans : 3.50€ / dès 16 ans : 7€. Rendez-vous sur l’esplanade du Palais Ducal le vendredi 3 juin à 18h. Réservation et billetterie à l’Office de Tourisme.

De 12 à 15 ans : 3.50€ et dès 16 ans : 7€. Réservation obligatoire.

