Nogent-le-Rotrou 28400, Nogent-le-Rotrou C'est l'heure du conte : Voyage au Japon

Nogent-le-Rotrou

C’est l’heure du conte : Voyage au Japon Nogent-le-Rotrou, 3 novembre 2021, Nogent-le-Rotrou. C’est l’heure du conte : Voyage au Japon Nogent-le-Rotrou

2021-11-03 – 2021-11-03

C'est l'heure du conte, sur le thème du voyage au Japon. A partir de 3 ans. Grâce aux histoires de Lucie, partez à la découverte du pays du soleil levant. Entrée libre et gratuite, sans réservation. Pass sanitaire demandé pour les +12ans. +33 2 37 52 76 16

Nogent-le-Rotrou

