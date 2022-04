C’est l’été au musée Jules-Desbois – Jules Desbois et Fabien Mérelle, sculpteurs du réalisme ? Noyant-Villages Noyant-Villages Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Noyant-Villages Maine-et-Loire Noyant-Villages Jules Desbois et Fabien Mérelle, sculpteurs du réalisme ? Visite commentée tous les mercredis de juillet-aout à 15h Suivez le guide pour une découverte du musée, des œuvres de Jules Desbois et de l’exposition temporaire de Fabien Mérelle « Par-delà le modèle ». De la sculpture réaliste du XIXe à la sculpture contemporaine, l’art n’aura plus de secret pour vous ! Visite comprise dans le tarif d’entrée du musée (sans réservation) Jules Desbois et Fabien Mérelle, sculpteurs du réalisme ? Visite commentée tous les mercredis de juillet-aout à 15h Suivez le guide pour une découverte du musée, des œuvres de Jules Desbois et de l’exposition temporaire de Fabien Mérelle « Par-delà le modèle ». Jules Desbois et Fabien Mérelle, sculpteurs du réalisme ? Visite commentée tous les mercredis de juillet-aout à 15h Suivez le guide pour une découverte du musée, des œuvres de Jules Desbois et de l’exposition temporaire de Fabien Mérelle « Par-delà le modèle ». De la sculpture réaliste du XIXe à la sculpture contemporaine, l’art n’aura plus de secret pour vous ! Visite comprise dans le tarif d’entrée du musée (sans réservation) DAMM

