Tous les mercredis à 10h30 : « Atelier découverte linogravure »

Après une découverte des œuvres graphiques présentées dans l’exposition, rendez-vous dans la galerie des visiteurs pour vous initier à la technique de la linogravure. Un atelier à vivre en famille ou entre amis. C’est l’été au musée Jules Desbois – Atelier famille info@3museesinsolitesenanjou.com +33 2 41 82 28 80 En juillet et août 2021.

Après une découverte des œuvres graphiques présentées dans l'exposition, rendez-vous dans la galerie des visiteurs pour vous initier à la technique de la linogravure. Un atelier à vivre en famille ou entre amis.

