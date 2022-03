C’est l’été au musée Joseph-Denais – Le mystère de la momie Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou Catégories d’évènement: Beaufort-en-Anjou

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire 6 EUR Quelles histoires se cachent derrière les momies du musée ?

Venez en famille, jouer et décrypter les secrets de l’Egypte Antique et découvrez les magnifiques collections antiques de Joseph-Denais. Animation en famille pour les grands (6-12 ans) tous les jeudis de l’été à 15h Quelles histoires se cachent derrière les momies du musée ?

