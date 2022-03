C’est l’été au musée d’Art et d’Histoire – Enquête en famille : De fil en aiguille Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

C'est l'été au musée d'Art et d'Histoire – Enquête en famille : De fil en aiguille Baugé-en-Anjou, 9 juillet 2022, Baugé-en-Anjou.

2022-07-09 – 2022-08-31

3 EUR Tous les vendredis de l'été

Animation en famille pour les petits (3-6 ans) à 10h30

Animation pour les grands (7-12 ans) à 15h Notre médiatrice vous accompagne dans l’exposition De fil en aiguille à la recherche de la clé du tailleur. Saurez-vous la retrouver à temps pour récupérer la robe de la mariée ?

Une enquête autour des échoppes 1900 adapté aux plus petits le matin

et aux plus grands l'après-midi. Réservation au 02 41 84 00 74 – www.chateau-bauge.fr

Réservation au 02 41 84 00 74 – www.chateau-bauge.fr

Baugé-en-Anjou

