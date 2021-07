Saint-Denis Franc-Moisin - Terres plein (place rouge) Saint-Denis, Seine-Saint-Denis C’est l’été au Franc-Moisin Franc-Moisin – Terres plein (place rouge) Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

C’est à l’été au Franc-Moisin ! Retrouvez-vous pour une après-midi festive pour toute la famille : Vendredi 30 juillet 2021 Place rouge 14h > 20h ? Jeux gonflables ?️ Animations sportives ? Jeux géants et jeux de société ? Musique ? Pataugeoire ✨ Ateliers d’activités manuelles ⛱️ Espace détente ?️ Buvette et stand restauration Avec : Franc Moisin citoyenne, Les enfants du jeu, L’espace jeunesse, les ludothèques, Canal, Déchets d’arts, 7&Sens, AS Bel air, Les grands frères, Force mentale, La débrouille, la maison des associations, Les femmes de Franc Moisin, Plaine Commune Habitat _ ? Votre été à Saint-Denis : saint-denis.fr/bel-ete-2021 C’est à l’été au Franc-Moisin ! Retrouvez-vous pour une après-midi festive pour toute la famille Franc-Moisin – Terres plein (place rouge) place rouge, 93200 Saint-Denis Saint-Denis Franc-Moisin – Bel-Air – Stade de France Seine-Saint-Denis

