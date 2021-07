Saint-Denis La plaine - Square Diderot Saint-Denis, Seine-Saint-Denis C’est l’été à La Plaine La plaine – Square Diderot Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

C’est l’été à La Plaine La plaine – Square Diderot, 31 juillet 2021, Saint-Denis. C’est l’été à La Plaine

La plaine – Square Diderot, le samedi 31 juillet à 14:00

C’est à l’été à La Plaine ! Retrouvez-vous pour une après-midi festive pour toute la famille, avec barbecue et cinéma en plein air _____ Samedi 31 juillet 2021 Square Diderot 14h > 15h Spectacle : Saadikh le fakir Musique, pitreries et rires garantis ! 15h > 19h Jeux gonflables, animations sportives, ateliers d’activités manuelles, jeux de société, musique 19h > 21h Restauration 21h30 > 23h30 Cinéma en plein air : L’appel de la forêt ____ ?Prochaines séances de cinéma en plein air : saint-denis.fr/le-cinema-en-plein-air ? Votre été à Saint-Denis : saint-denis.fr/bel-ete-2021

Entrée libre

C’est à l’été à La Plaine ! Retrouvez-vous pour une après-midi festive pour toute la famille, avec barbecue et cinéma en plein air La plaine – Square Diderot Square Diderot, 93200 Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La plaine - Square Diderot Adresse Square Diderot, 93200 Ville Saint-Denis lieuville La plaine - Square Diderot Saint-Denis