C'est les vacances d'automne, visitez la batterie en famille !

C'est les vacances d'automne, visitez la batterie en famille ! 2021-11-03 10:00:00

Le mercredi, les enfants venez suivre le guide ! Pendant les vacances d'automne à 10h, les mercredis, un guide de la batterie vous propose une visite commentée spéciale enfants/familles. Qu'est-ce qu'une batterie, qu'est-ce que le Mur de l'Atlantique, comment a-t-il été construit, par qui ? Combien de soldats allemands occupaient le village d'Azeville… Au cours de la visite, parcourez les 350m de souterrains et les 4 casemates camouflées.

musee.azeville@manche.fr +33 2 33 40 63 05

Azeville, Manche