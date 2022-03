C’est le retour de l’Ekiden ! Golf de Roissy, 27 mars 2022, Roissy-en-France.

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, sous l’égide de la Fédération française d’athlétisme (FFA) organise sa **deuxième édition de l’EKIDEN.** Concept venu du Japon, l’EKIDEN propose aux coureurs de parcourir la distance de **42,195 km sous forme de relais de 6 équipiers**. Les 1er, 3e et 5e relayeurs réaliseront un parcours de 5 km. Les 2e et 4e relayeurs réaliseront un parcours de 10 km. Enfin, le dernier relayeur effectuera un parcours de 7,195 km. Chaque course sera chronométrée grâce à une puce intégrée au dossard. **L’épreuve est gratuite et ouverte à tous** : runners, clubs, étudiants, entreprises, familles, débutants en course à pied… tout le monde peut y participer ! Laissez-vous tenter ! Retrouvez toutes les conditions d’inscription sur le site de Roissy Pays de France.

Roissy Pays de France organise sa deuxième édition de l’Ekiden, une course de relais en équipe le dimanche 27 mars au Golf international de Roissy. Un événement gratuit et accessible à tous !

Golf de Roissy allée du golf Roissy-en-France Val-d’Oise



