Rdv à 10h pour la préparation des ânesses puis départ en promenade jusqu’à notre camp de base.

De là nous pourrons prendre le temps :

Le temps pour observer la Nature,

Le temps pour dessiner et créer un carnet de printemps.

Le temps de jouer librement. Le matériel de dessin est fourni par nos soins ainsi que des boissons chaudes A prévoir:

Votre pique nique

votre couteau et/ou celui de votre enfant. Retour à la ferme à 13h

Inscription obligatoire. Tarif libre mais nécessaire + adhésion journalière à 1€/personne présente.

Partons observer les signes de la Nature qui se réveille.

