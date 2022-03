C’est le Printemps ! au jardin remarquable de Baudouvin. La Valette-du-Var La Valette-du-Var Catégories d’évènement: La Valette-du-Var

Var

C’est le Printemps ! au jardin remarquable de Baudouvin. La Valette-du-Var, 20 mars 2022, La Valette-du-Var. C’est le Printemps ! au jardin remarquable de Baudouvin. Quartier de Baudouvin Jardin Remarquable de Baudouvin La Valette-du-Var

2022-03-20 – 2022-03-20 Quartier de Baudouvin Jardin Remarquable de Baudouvin

La Valette-du-Var Var Venez fêter l’arrivée du printemps au jardin remarquable de Baudouvin !

Troc de plantes, visite guidée et ateliers : des animations gratuites proposées toute la journée (sur inscription). https://www.lavalette83.fr/ma-ville/patrimoine-naturel/baudouvin/ Quartier de Baudouvin Jardin Remarquable de Baudouvin La Valette-du-Var

