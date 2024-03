C’est le moment de piéger les frelons, pourquoi et comment? L’ Alliage Olivet, samedi 6 avril 2024.

C’est le moment de piéger les frelons, pourquoi et comment? En ce début de printemps, L’Abeille Olivetaine constate la destruction de dizaines de colonies d’abeilles, il est urgent de commencer de piéger les reines de frelons, pour protéger tous les insectes. Samedi 6 avril, 18h00 L’ Alliage Entrée libre, sur inscription pour obtenir le lien pour la visio par ZOOM

En présentiel et par visio avec ZOOM

En ce début de printemps, L’Abeille Olivetaine constate la destruction de dizaines de colonies d’abeilles, il est urgent de commencer de piéger les reines de frelons, pour protéger tous les insectes.

En effet, un nid de frelons consomme 11,6 kg d’insectes secs dont 39% d’abeilles et 61% d’autres insectes (159 espèces). Le frelons est un prédateur majeur de la biodiversité, il consomme des insectes utiles pour nourrir les hirondelles, chauves-souris, ….Il supprime des pollinisateurs. Il détruit des fruits, raisins, … et est un danger pour les hommes.

Une reine de frelon piégée = 11,6 kg d’insectes, 95 000 abeilles qui resteront en vie.

