Cette exposition qui se décline autour d’une installation croisée, de 2 diners-performance est pensée autour de la rencontre de trois pratiques et d’une idée commune qui les traversent, le feu.



2 dîners : vendredi 22 avril + samedi 7 mai



Ces deux diners pensés avec la cheffe Lilly Gratzfled, sont une variation autour du feu, de la cire et la fumée.



Vernissage le 23 avril. Exposition qui se décline autour d'une installation croisée. https://www.latraversemarseille.fr/



La Traverse Marseille 16 Traverse Saint Hélène Marseille 7e Arrondissement

