Villefavard Haute-Vienne Villefavard Haute-Vienne Villefavard A 20h. Gratuit. Collectif Or Normes : www.la-tournee-des-monts.fr Un peloton de comédiens arpenteront les rues de la commune, pour vous ravir en vous jouant de portes à portes des extraits de Giraudoux. http://www.la-tournee-des-monts.fr/ A 20h. Gratuit. Collectif Or Normes : www.la-tournee-des-monts.fr dernière mise à jour : 2021-07-17 par

