le mercredi 4 mai à A bord de la Péniche Spectacle

Fils d’un père d’origine Halpoular et d’une mère Wolof, Mamadou Sall est Mauritanien. Il conte des histoires à rire mais aussi à réfléchir. Contes traditionnels d’Afrique de l’Ouest où les héros sont bien souvent des animaux. Des animaux qui ressemblent tellement aux humains tant ils parlent et agissent, sont sages, et parfois idiots ! Avec une gestuelle élégante, des ritournelles en wolof et des rythmes au djembé, le tout accompagné d’une bonne dose d’humour et de bon sens, ce « piroguier du désert » vous emmène au village de Diabou N’Daw, la petite fille qui sauve son village en avalant le lion, chez Fata Coumba, la tourterelle qui met l’accent sur l’idiotie de celui qui suit les autres, ou bien encore chez les trois bœufs qui ont tout divisé pour mieux régner… Un voyage au pays des histoires, où la sagesse millénaire de l’Afrique y côtoie une malice toute aussi légendaire. En partenariat avec la Mairie

8€/6€/3€

Contes A bord de la Péniche Spectacle Laillé la corbinais Laillé Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T11:00:00 2022-05-04T12:30:00;2022-05-04T15:00:00 2022-05-04T16:00:00

