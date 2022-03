C’EST LE CARNAVAL ! Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Colombelles

C’EST LE CARNAVAL ! Colombelles, 19 mars 2022, Colombelles. C’EST LE CARNAVAL ! Rue des ateliers Dans la Grande Halle Colombelles

2022-03-19 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-19 16:45:00 16:45:00 Rue des ateliers Dans la Grande Halle

Colombelles Calvados Direction : l’Europe ! Direction l’Italie, grâce à la richesse de somptueux costumes et du personnage emblématique d’Arlequin, découvrons ensemble le carnaval de Venise, l’un des plus connus au monde.

Ensuite, place à l’imagination grâce à la création de votre masque vénitien.

À partir de 6ans.

Source : Micro-Folie Colombelles Direction : l’Europe ! Direction l’Italie, grâce à la richesse de somptueux costumes et du personnage emblématique d’Arlequin, découvrons ensemble le carnaval de Venise, l’un des plus connus au… microfolie@colombelles.fr +33 2 52 56 96 82 https://my.weezevent.com/les-artistes-en-carton-cest-le-carnaval?fbclid=IwAR3P1mHcaONp4qDGP1XLjmhT9KJJZ1umdMCi43jmILfT8LJu48KGwzMRpFE Direction : l’Europe ! Direction l’Italie, grâce à la richesse de somptueux costumes et du personnage emblématique d’Arlequin, découvrons ensemble le carnaval de Venise, l’un des plus connus au monde.

Ensuite, place à l’imagination grâce à la création de votre masque vénitien.

À partir de 6ans.

Source : Micro-Folie Colombelles Rue des ateliers Dans la Grande Halle Colombelles

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Colombelles Autres Lieu Colombelles Adresse Rue des ateliers Dans la Grande Halle Ville Colombelles lieuville Rue des ateliers Dans la Grande Halle Colombelles Departement Calvados

Colombelles Colombelles Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colombelles/

C’EST LE CARNAVAL ! Colombelles 2022-03-19 was last modified: by C’EST LE CARNAVAL ! Colombelles Colombelles 19 mars 2022 Calvados Colombelles

Colombelles Calvados