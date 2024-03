C’est l’arrivée ! Relais Nature du Parc de la Deûle Santes, dimanche 20 octobre 2024.

C’est l’arrivée ! Ambiance JO au Relais Nature : visez, tirez et comprenez le principe d’une chaine alimentaire. En parallèle, Mr Prodémots vous propose un atelier d’écriture autour des mots du sport et de la Nature. Dimanche 20 octobre, 14h00 Relais Nature du Parc de la Deûle 3 € / 2 € – Gratuit pour les visiteurs munis d’un vêtement ou d’un accessoire couleur feu

La saison 2024 se termine pour le Relais Nature. Dernière occasion de (re)découvrir sa boutique, l’exposition temporaire « Mission Océan », l’exposition permanente « La Nature retrouvée » et son Jardin des expériences.

Vous n’avez pas eu l’occasion de participer aux ateliers du mois de la saison ? Pour ce dernier jour, l’équipe vous propose un « vide ateliers » donnant l’occasion de vous rattraper.

Également, pour les plus téméraires, l’équipe vous propose de jouer une dernière fois, seul, en famille ou entre amis, pour découvrir le Relais Nature et ses alentours.

Rendez-vous : à partir de 14 h

Bon à savoir : Gratuit pour les visiteurs munis d’un vêtement ou d’un accessoire couleur feu.

Durée : l’après-midi

Tarif : 3 € / 2 €

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/relais-nature.html [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}]