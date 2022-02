C’est la Vie ! & Quelque-chose de Mélody Crest Crest Catégories d’évènement: Crest

Drôme

C’est la Vie ! & Quelque-chose de Mélody Crest, 7 avril 2022, Crest. C’est la Vie ! & Quelque-chose de Mélody Cinéma l’Eden 2 Quai Bérangier de la Blache Crest

2022-04-07 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-07 Cinéma l’Eden 2 Quai Bérangier de la Blache

Crest Drôme Crest EUR La représentation est composée de deux pièces indépendantes de 30 et 26 minutes.

Dans le cadre du Festival Danse au Fil d’Avril et en partenariat avec la Fédération des Œuvres Laïques Drôme Ardèche cinemaeden@lenavire.fr +33 4 75 76 61 38 http://www.mairie-crest.fr/-Saison-culturelle-.html Cinéma l’Eden 2 Quai Bérangier de la Blache Crest

dernière mise à jour : 2021-11-04 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans

Détails Catégories d’évènement: Crest, Drôme Autres Lieu Crest Adresse Cinéma l'Eden 2 Quai Bérangier de la Blache Ville Crest lieuville Cinéma l'Eden 2 Quai Bérangier de la Blache Crest Departement Drôme

Crest Crest Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crest/

C’est la Vie ! & Quelque-chose de Mélody Crest 2022-04-07 was last modified: by C’est la Vie ! & Quelque-chose de Mélody Crest Crest 7 avril 2022 Crest Drôme

Crest Drôme