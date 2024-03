C’est là que mon nombril est enterré Médiathèque Edmond Rostand Paris, samedi 25 mai 2024.

Le samedi 25 mai 2024

de 14h00 à 15h00

.Public jeunes et adultes. gratuit

Lecture participative du texte théâtral de Béatrice Bienville proposée par l’association Jeunes textes en liberté

Jeunes textes en Liberté (JTL) souhaite favoriser l’émergence des auteur.ices dramatiques et prône une meilleure diversité de narrations et de représentations sur scène. Dans les théâtres, mais aussi à l’extérieur, au plus près du monde.

Créé en 2015 par l’autrice Penda Diouf et le metteur en scène Anthony Thibault, ce label a pour ambition de faire entendre des textes inédits, qui s’adressent à tous.tes.

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017

Contact : +33148880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand

