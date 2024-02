C’EST LA FETE LILI CHIPPIE – C EST LA FETE LILI CHIPPIE COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse, samedi 6 avril 2024.

Demain, c’est l’anniversaire de Lili.Comme chaque année, elle aura ses cadeaux dès le matin, mais elle ne veut pas attendre !Sans faire de bruit, dans la nuit, Lili Chipie sort de son lit et se faufile dans le salon…Ses cadeaux sont déjà là ! Tout à coup, les boîte s’animent et se transforment : un dragon, un chameau et une plante qui parle viennent lui tenir compagnie durant cette nuit magique.

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 10:30

Réservez votre billet ici

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVEUR 31500 Toulouse 31