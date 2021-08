C’est la fête : les 35 ans du Panier Vert Au Panier Vert, 18 septembre 2021, Frelinghien.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Au Panier Vert

Cette année, notre coopérative agricole fête ses 35 ans ? Pour l’occasion, on vous a programmé un week-end de festivités : ▶️ Rencontre avec nos producteurs-adhérents ▶️ Visite de notre laboratoire de transformation ▶️ Jeux et activités pour tous ▶️ Dégustations, restauration et buvette Et encore d’autres surprises ? Rendez-vous Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre de 10h à 17h ! ​ On vous attend nombreux ?

entrée libre

Au Panier Vert 3862 rue de Messines 59236 Frelinghien Frelinghien Nord



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00