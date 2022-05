C’est la fête des abeilles à Liginiac ! Fabrication d’abeilles en cartons Liginiac Liginiac, 18 mai 2022, LiginiacLiginiac.

2022-05-18 10:00:00 – 2022-05-18 11:30:00

Liginiac Corrèze

Mercredi 11 et 18 mai de 14h à 16h30, samedi 14 et 21 mai de 10h à 11h30 et le vendredi 27 mai de 14h à 16h30, à la bibliothèque

La bibliothèque Municipale vous invite à des ateliers pour la fabrication d’abeilles en cartons

