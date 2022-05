C’est la fête des abeilles à Liginiac ! Contes

2022-05-21 – 2022-05-21 A 19h à la salle des fêtes

A partir de 7 ans. Réservation conseillée. La bibliothèque Municipale vous invite à une soirée contes avec la conteuse Angélique PENNETIER présentera La goutte de miel et autres contes en folie A 19h à la salle des fêtes

A partir de 7 ans. Réservation conseillée.

