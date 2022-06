C’est la fête au village des irréductibles !

2022-08-04 12:30:00 – 2022-08-04 « C’est la fête au village des irréductibles ! » o 12h30 : repas sangliers grillés animé par des musiciens traditionnels – Place du Martray.

o 14h30 : concours de galoches sur billot – Parvis de l’église

o 15h : championnat du monde de lancer de menhirs – Place du Martray. Les inscriptions sont gratuites et ouvertes à tous, dans les catégories suivantes : Idefix (enfants), Falbala (dames), Asterix (- de 20 ans), Obelix (+ de 20 ans). Le druide Jacquomanix offrira une potion magique à chaque participant.

o 15h : jeux athlétiques bretons et démonstrations de gouren (lutte bretonne) – Place du Présidial – Participation gratuite.

o 18h30 : initiation gratuite aux danses bretonnes

