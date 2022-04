C’est la fête à Rombach Rombach-le-Franc Rombach-le-Franc Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Le Comité de jumelage avec le soutien de la municipalité vous propose une soirée musicale le Mercredi 13 Juillet sur la place des Fêtes à partir de 20h à Rombach-le-Franc. Buvette – Tarte flambée. Petite restauration. Animation musicale par l'orchestre Jérôme et Mickael suivi du Feu d'Artifice vers 23H. Gratuit. +33 3 89 58 96 46

