Horaire : 14:30

Gratuit : non 4 € enfant Nantes Métropole / 7 € enfant hors Nantes Métropole / 2,50 € Carte Blanche Réservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée ou de l’exposition Animation enfants de 7 à 11 ans. En l’an 1476, à quelques jours de Noël, il est temps d’organiser la grande fête qui va être donnée au château. Pour y participer, les enfants prouvent qu’ils font partie des meilleurs artistes du duché de Bretagne… Or et gloire sont à la clé ! Les enfants sont confiés par les parents aux médiateurs du château pendant toute la durée de l’animation. Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/cest-la-feste/

