C’est la Chandeleur Salle des fêtes de Dicy Charny Orée de Puisaye, samedi 10 février 2024.

Tous les enfants sont invités à venir fêter la Chandeleur avec le comités des fêtes de Dicy. Crêpes, boissons. La première crêpes est gratuite pour les enfants. Concours de déguisement le plus beau costume recevra un cadeau surprise. Lots de consolations pour les autres concurrents. L’après-midi sera animé par différents ateliers (maquillage et autres). Venez nombreux et n’hésitez pas à venir avec vos parents. .

Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetearcenciel@gmail.com

Début : 2024-02-10 15:00:00

fin : 2024-02-10



