_Jeu proposé par le Musée du Saut du Tarn, crée par l’Agit._ Investigations au coeur du Saut du Tarn : munis d’un roadbook, évoluez dans les collections du musée et partez à la rencontre des différents personnages. Grâce à votre sens de l’observation et à votre esprit de déduction, obtenez le maximum d’indices pour résoudre cette enquête. Interrogez tous les suspects, recoupez les informations et mobilisez tous vos sens pour que rien ne vous échappe. Mais attention, les équipes ne devront pas se laisser déstabiliser sur le parcours. Tous sont suspects mais un seul est coupable… Lequel ? Le cluedo permet de générer un esprit de cohésion dans un environnement culturel, et l’enquête apporte un challenge supplémentaire. Ce jeu est idéal dans le cadre de la formation de nouvelles équipes ou pour provoquer une synergie dans des groupes déjà formés. Tout est possible alors nous vous attendons pour jouer ensemble ! **_Dimanche 17 octobre à 14h30 au Musée du Saut du Tarn_** _5€ | À partir de 8 ans | Réservation conseillée au musée | Réservation obligatoire à partir du 1|09, par téléphone au 05 63 45 91 01 ou sur notre site internet :_ [_[www.musee-saut-du-tarn.com](www.musee-saut-du-tarn.com)_](www.musee-saut-du-tarn.com) _| Places limitées à 80 personnes, susceptibles de changer en fonction des conditions sanitaires | RDV à 14h pour constituer les groupes._ **CRÉATION :** AGIT | **DISTRIBUTION :** Céline Bergé, Lucile Blois, Linda Ferré, Nadine Fournac, David Naudinat, Guilhem Wittmann

