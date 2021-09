Albi Albi Albi, Tarn C’est ki ka fait ça ? Cluedo géant au Musée du Saut du Tarn Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

C’est ki ka fait ça ? Cluedo géant au Musée du Saut du Tarn Albi, 17 octobre 2021, Albi. C’est ki ka fait ça ? Cluedo géant au Musée du Saut du Tarn 2021-10-17 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-17 16:30:00 16:30:00 Place Sainte-Cécile Agit – Association des Guides Interprètes du Tarn

Albi Tarn EUR 5 En partenariat avec le musée du Saut du Tarn musee@sautdutarn.com +33 5 63 45 91 01 https://www.musee-saut-du-tarn.com/ dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Albi Adresse Place Sainte-Cécile Agit - Association des Guides Interprètes du Tarn Ville Albi lieuville 43.92757#2.14351