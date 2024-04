C’EST DU SPORT ! Médiathèque Le Phénix Colombelles, mercredi 17 avril 2024.

Un moment de lecture plaisir à savourer entre parents et enfants, suivi d’un atelier en lien avec les albums lus. En partenariat avec L’Espace Familles et Habitants du CSCS Léo Lagrange de Colombelles

À partir de 4 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:30:00

fin : 2024-04-17 17:00:00

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet

Colombelles 14460 Calvados Normandie mediatheque@colombelles.fr

