Suresnes MUS - musée d'histoire urbaine et sociale Hauts-de-Seine, Suresnes C’est du Propre ! L’Hygiène et la Ville depuis le XIXe siècle. MUS – musée d’histoire urbaine et sociale Suresnes Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Suresnes

C’est du Propre ! L’Hygiène et la Ville depuis le XIXe siècle. MUS – musée d’histoire urbaine et sociale, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Suresnes. C’est du Propre ! L’Hygiène et la Ville depuis le XIXe siècle.

MUS – musée d’histoire urbaine et sociale, le samedi 3 juillet à 14:00

Les épidémies du XIXe siècle dans les grandes métropoles obligent la société à repenser l’aménagement des villes et des logements en s’organisant autour de l’hygiène. L’exposition met en lumière les évolutions hygiéniques significatives de la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 1970. > [En savoir plus sur l’exposition](https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/actualites.html) < Entrée libre L’apparition de l’hygiène pour lutter contre les miasmes et les épidémies qui décimaient la région parisienne. MUS - musée d'histoire urbaine et sociale 1 place de la Gare de Suresnes-Longchamp 92150 Suresnes Suresnes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Suresnes Étiquettes évènement : Autres Lieu MUS - musée d'histoire urbaine et sociale Adresse 1 place de la Gare de Suresnes-Longchamp 92150 Suresnes Ville Suresnes lieuville MUS - musée d'histoire urbaine et sociale Suresnes