Orléans Maison des associations Loiret, Orléans C’est déjà Noël ! Maison des associations Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

C’est déjà Noël ! Maison des associations, 30 novembre 2021, Orléans. C’est déjà Noël !

du mardi 30 novembre au samedi 4 décembre à Maison des associations

Finalisez vos cadeaux à l’occasion de la grande vente de Noël, organisée par les Inner Wheel Club d’Orléans à la Maison des Associations, à Orléans. Une ribambelle de cadeaux originaux, « fait maison », couronnes, décoration de table, bijoux, confitures, brocante… pour tous les goûts ! _Les bénéfices seront reversé aux associations un « Arc en ciel pour Clara » et « Magie à l’hôpital »._ Du 30 novembre au 4 décembre, les Inner Wheel Club d’Orléans vous invitent à leur grande vente de Noël au profit d’associations caritatives. Maison des associations 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T10:00:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T10:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T10:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Maison des associations Adresse 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Maison des associations Orléans