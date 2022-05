C’est déjà l’été au Mercredi Loisir ! Montreuil, 4 mai 2022, Montreuil.

2022-05-04 – 2022-06-29

Salle communale de Lépine

Les mercredis du 4 mai au 29 juin

Le Pôle Jeunesse-USJM présente de nouveaux ateliers sur le thème : « C’est déjà l’été au Mercredi Loisir ! » dans la commune de Lépine.

Les activités sont proposées aux enfants de 6 à 12 ans

Le programme mai et juin :

– 4 mai : Fabrication de cerf-volant

– 11 mai : Eventail papier – Moulin à vent

– 18 mai : Loto de l’été – Oiseau de l’été

– 25 mai : Rendez-vous à Ecuires

– 1 juin : Soleil et arc-en-ciel

– 9 juin : Dessiner c’est gagner de l’été

– 15 juin : Cadeau Fêtes des Pères

– 22 juin : Cherche et colorie de l’été

– 29 juin : Pots en sable coloré

Mise en place également d’une correspondance avec l’EHPAD Saint-Walloy sur les activités proposées.

Tarif : 2€ l’après-midi – Carte d’abonnement 10 séances : 20€ – De 14h à 17h

servicejeunessedumontreuillois@orange.fr +33 3 21 05 40 04

