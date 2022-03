C’est déjà demain.10 Théâtre du Loup, 5 avril 2022, Les Acacias.

C’est déjà demain.10

du mardi 5 avril au mercredi 6 avril à Théâtre du Loup

Maquettes, coups d’essai, premiers et deuxièmes projets, spectacles de fin d’études de Master… Le festival **C’est déjà demain** a pour vocation de présenter au public les premiers projets des nouveaux.elles créateur.ice.x.s de la scène romande. Le **Théâtre du Loup**, le **Théâtre Saint-Gervais Genève**, **L’Abri** et **Le Grütli – Centre de production et de diffusion des Arts vivants** se remettent ensemble afin de concocter un programme dense, éclectique et prometteur, et célébrer la 10ème édition du festival qui se tiendra **du 5 au 10 avril 2022** ! – **PROGRAMME DU MARDI ET DU MERCREDI AU THÉÂTRE DU LOUP :** 20H – WANDA (Compagnie Medussa / Eva Lambillon) 21H – CAMION VARIATIONS (Marguerite Complexe / Louise Bentkowski et Sahar Suliman) 22H – BETWEEN YOU AND THE GAPS (Emmelien Chemouny) – **Infos et réservations :** [www.theatreduloup.ch](https://theatreduloup.ch/spectacle/cest-deja-demain-dix/)

Plein tarif à CHF 25.- / Tarif réduit à CHF 20.-

Le festival de la jeune création fête ses dix ans !

Théâtre du Loup Chemin de la Gravière 10, 1227 Les Acacias Les Acacias



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T20:00:00 2022-04-05T23:00:00;2022-04-06T20:00:00 2022-04-06T23:00:00