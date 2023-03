C’est Décidé Je Deviens…Une Connasse ! L’EMC2 Saint-GREGOIRE Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

C'est Décidé Je Deviens…Une Connasse ! L'EMC2, 14 octobre 2023, Saint-GREGOIRE. Tarif : 30.8 à 30.8 euros. Dolorès est coincée, distinguée et timide mais aujourd'hui c'est décidé, elle veut devenir une connasse ! Elle compte bien entendu sur Alex, un ami bourreau des coeurs pour l'aider à devenir une parfaite femme imbuvable afin d'attirer l'attention de ces messieurs. Mesdames, vous aussi apprenez comment mettre un homme dans votre poche en devenant une parfaite connasse ! Enorme succès du festival d'Avignon 2022 où la pièce a affiché complet sur toutes les représentations, ne manquez pas sa tournée nationale !

