C'est Décidé je Deviens une Connasse! (Lyon) THEATRE LA MAISON DE GUIGNOL, 10 février 2023, LYON. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-05-27 21:30. Tarif : 19.8 à 19.8 euros. Dolorès est coincée, distinguée et timide mais aujourd'hui c'est décidé, elle veut devenir une "connasse" ! Elle compte bien entendu sur Alex, un ami bourreau des coeurs, pour l'aider à devenir une parfaite femme imbuvable afin d'attirer l'attention de ces messieurs. De Elise Ponti Avec en alternance : Christelle Ortega, Caroline Gosset, Baptiste Cosson et Benjamin Escoffier. Ouverture des portes 30 mn avant le début de spectacles. Boissons et petites restauration servit au bar et en salle.

