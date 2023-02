C’est Décidé je Deviens une Connasse! CENTRE CULTUREL ST EXUPERY, 8 février 2023, CARAMAN.

C’est Décidé je Deviens une Connasse! CENTRE CULTUREL ST EXUPERY. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-12-02 20:45. Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

THEATRE COMEDIE SOLFERINO (L.1-1052439/40/41) présente : ce spectacle. Dolorès est une jeune femme coincée, gentille et timide mais aujourd’hui c’est décidé : elle veut devenir une connasse ! Alex son ami bourreau des cœurs va donc lui montrer l’art et la manière de parvenir à ses fins… Ruses et reparties grinçantes feront de la rencontre amoureuse un vrai délice. Vous aussi vous saurez comment mettre un homme dans votre poche en étant : une parfaite connasse ! Réservations PMR : 02 47 66 68 81 C’est Décidé je Deviens une Connasse! C’est Décidé je Deviens une Connasse! EUR14.0 14.0 euros

Votre billet est ici

CENTRE CULTUREL ST EXUPERY CARAMAN Route de Cambrac Haute-Garonne

THEATRE COMEDIE SOLFERINO (L.1-1052439/40/41) présente : ce spectacle.

Dolorès est une jeune femme coincée, gentille et timide mais aujourd’hui c’est décidé : elle veut devenir une connasse !

Alex son ami bourreau des cœurs va donc lui montrer l’art et la manière de parvenir à ses fins… Ruses et reparties grinçantes feront de la rencontre amoureuse un vrai délice.

Vous aussi vous saurez comment mettre un homme dans votre poche en étant : une parfaite connasse !

Réservations PMR : 02 47 66 68 81

.2023-03-11.

Votre billet est ici