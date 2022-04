C’est décidé je deviens une connasse Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: 13100

Aix-en-Provence

C’est décidé je deviens une connasse Aix-en-Provence, 12 mai 2022, Aix-en-Provence. C’est décidé je deviens une connasse Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence

2022-05-12 21:00:00 – 2022-05-12 Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons

Aix-en-Provence 13100 13 16 Dolorès est coincée, distinguée et timide mais aujourd’hui c’est décidé elle veut devenir une connasse !

Elle compte bien entendu sur Alex un ami bourreau des coeurs pour l’aider à devenir une parfaite femme imbuvable afin d’attirer l’attention de ces messieurs.



Mesdames, vous aussi apprenez comment mettre un homme dans votre poche en devenant une parfaite connasse ! Une comédie d’Elise Ponti avec Lucie cottard, en alternance: Alexis Jarniac et Tristan Chevallier, au Flibustier resaflibustier@gmail.com +33 4 42 27 84 74 Dolorès est coincée, distinguée et timide mais aujourd’hui c’est décidé elle veut devenir une connasse !

Elle compte bien entendu sur Alex un ami bourreau des coeurs pour l’aider à devenir une parfaite femme imbuvable afin d’attirer l’attention de ces messieurs.



Mesdames, vous aussi apprenez comment mettre un homme dans votre poche en devenant une parfaite connasse ! Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: 13100, Aix-en-Provence Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Ville Aix-en-Provence lieuville Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence Departement 13100

Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

C’est décidé je deviens une connasse Aix-en-Provence 2022-05-12 was last modified: by C’est décidé je deviens une connasse Aix-en-Provence Aix-en-Provence 12 mai 2022 13100 aix en provence

Aix-en-Provence 13100