C’est dans la boîte ! Châteauroux, 21 décembre 2021, Châteauroux.

2021-12-21 14:30:00 – 2021-12-21 16:00:00

Châteauroux Indre

5 EUR 5 Familles Et si tu repartais avec une œuvre du musée ? Pour cela, rien de plus simple ! Viens fabriquer une ‘boîte tableau’ à partir d’une œuvre du musée. Le décor de ta boîte sera en 3D et tu pourras ainsi exposer ta création chez toi, et avoir ta propre œuvre d’art miniature made in musée Bertrand !

Une animation qui s’adresse à tous les enfants de 8 à 12 ans non accompagnés.

Pour préparer Noël, le musée Bertrand propose un atelier aux enfants de 8 à 12 ans souhaitant s’amuser autour d’une œuvre du musée ! Un moment ludique et convivial pour tous les p’tits curieux !

+33 2 54 34 10 74

CP CBT

Châteauroux

